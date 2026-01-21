W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy gen. Stanisława Kozieja, jak ocenia propozycję komisarza UE ds. obrony o stworzeniu armii Unii Europejskiej. Andrius Kubilius mówi o 100 tysiącach żołnierzy, zarządzanych przez specjalnie do tego celu powołaną radę.

Czy Polska powinna zaangażować się w powstanie nowej struktury? Na ile realna jest propozycja Brukseli? Czy jest to dobry pomysł na zapewnienie bezpieczeństwa w Europie?

Donald Trump zapowiedział pełnoskalową odpowiedź USA na ewentualny zamach Iranu na jego życie. Czy rzeczywiście prezydent Stanów Zjednoczonych może spełnić groźby? Jak realny jest w tym wypadku wybuch globalnego konfliktu?

Wciąż nie ma porozumienia ws. pokoju na Ukrainie. Jak długo Kijów jest w stanie utrzymać front? Czy w rozwiązaniu konfliktu pomoże szczyt w Davos?

Sztab Generalny WP zakłada, że do 2039 roku polska armia ma liczyć 300 tysięcy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz 200 tysięcy w ramach aktywnej rezerwy oraz rezerwy wysokiej gotowości . Ci ostatni w przypadku wojny natychmiast mają ruszyć do boju. Czy realne są plany wojskowych? Czy biorąc pod uwagę niż demograficzny stać nas na utrzymanie tak licznej armii?

