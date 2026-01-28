"Żeby można powiedzieć, co było powodem tego zachowania, trzeba poczekać na wyniki śledztwa. Sprawdzamy przebieg służby funkcjonariusza, w tym badania okresowe. Badania psychologiczne są dostosowane do zadań osoby posiadającej broń" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, odnosząc się do sprawy 44-letniego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w poniedziałek wieczorem w Ustce zaatakował nożem członków swojej rodziny. 4-letnia dziewczynka zmarła w wyniku tego ataku.