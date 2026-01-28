Dramatyczne wieści napływają z Rumunii. Siedmiu kibiców greckiego PAOK Saloniki, w którym gra Polak Tomasz Kędziora, zginęło w wypadku samochodowym. Fani podróżowali na mecz Ligi Europy z Olympique Lyon. Grecka telewizja opublikowała nagranie, na którym widać jak mikrobus zderzył się czołowo z ciężarówką. Pojazd został całkowicie zniszczony.

Kibice PAOK Saloniki (zdj. poglądowe) / Shutterstock

O tragedii poinformowało greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Kibice jechali do Francji, gdzie w Lyonie w czwartek PAOK Saloniki ma rozegrać mecz 8. kolejki piłkarskiej Ligi Europy. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w pobliżu Timisoary w zachodniej Rumunii.

Siedmiu fanów greckiego klubu zginęło w czołowym zderzeniu mikrobusa z ciężarówką. Na miejsce wypadku udali się pracownicy greckiej ambasady, a także przedstawiciele klubu.

Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis złożył kondolencje rodzinom ofiar.

"Byłem głęboko wstrząśnięty, gdy dowiedziałem się o tragicznym wypadku w Rumunii, w którym zginęło naszych siedmiu młodych rodaków" - napisał na Facebooku oraz poinformował, że ambasada Grecji pozostaje w bliskim kontakcie z lokalnymi władzami i zapewni wszelkie możliwe wsparcie rodzinom ofiar.

Piłkarzem PAOK Saloniki jest reprezentant Polski Tomasz Kędziora. Obrońca dotąd rozegrał w tym klubie 124 mecze, w których strzelił cztery gole i zanotował dwie asysty.