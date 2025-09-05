"Nie może być dwóch polityk zagranicznych, a wiemy, że politykę zagraniczną i wewnętrzną prowadzi rząd. Niestety ten konflikt i ten styl konfrontacyjny pana prezydenta, ten niewątpliwy sukces przyćmił" - powiedział Andrzej Szejna, były wiceszef MSZ podczas Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24, komentując w ten sposób wizytę Karola Nawrockiego w USA.

Andrzej Szejna / Michał Dukaczewski / RMF FM

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF FM poruszamy też temat słabych sondaży Lewicy, pytamy, czy Prawo i Sprawiedliwość szuka w Sejmie potencjalnych koalicjantów.

Porozmawiamy też o umowie o wolnym handlu UE-Mercosur. Czy podczas głosowania w Parlamencie Europejskim będzie jednomyślność europosłów koalicji? A może to kolejny punkt zapalny między koalicjantami? Czy zaproszenie do G20 dla Karola Nawrockiego to sprawa jedynie prestiżowa czy może będzie to realny wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej?

