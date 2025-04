Gwarantuję, że jeszcze niejednokrotnie zaskoczymy w ciągu trzech tygodni - zapewnił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Polityk poinformował, że Andrzej Duda pojawił się na wczorajszej konwencji wyborczej w Łodzi na zaproszenie samego kandydata popieranego przez PiS.

Paweł Szefernaker / Marcin Suchmiel / RMF FM

Wczoraj w Łodzi odbyła się konwencja wyborcza Karola Nawrockiego. Organizatorzy zapowiadali, że w wydarzeniu weźmie udział ponad 4 tys. osób, w tym czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości - prezes partii Jarosław Kaczyński, a także m.in. szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak oraz były premier Mateusz Morawiecki.

W łódzkiej hali Expo nieoczekiwanie zjawił się też - jako gość specjalny - prezydent Andrzej Duda. To było zaproszenie Karola Nawrockiego dla pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że weźmie udział w tym wydarzeniu (konwencji wyborczej - przyp. red.). Zaledwie parę osób wiedziało o tym - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego.

Myślę, że pan prezydent Andrzej Duda przez ostatnie parę miesięcy widział, jak wygląda jego brak współpracy z rządem. (...) Rząd, który nie chciał współpracować z prezydentem, rząd, który w ordynarny sposób łamie wszelkie zasady ustanowione przez lata w polskiej polityce. Myślę, że w związku z tym także ta decyzja (o pojawieniu się na konwencji wyborczej - przyp. red.) - kontynuował, pytany o wypowiedziane niegdyś przez Andrzeja Dudę słowa, że nie będzie popierał żadnego kandydata i o to, kiedy szef państwa polskiego zmienił w tej sprawie zdanie.

Kilka tysięcy ludzi, duże wydarzenie, piękna oprawa i gość specjalny. Takie wydarzenia w kampanii zdarzają się raz, ale gwarantuję, że jeszcze niejednokrotnie w ciągu tych trzech tygodni zaskoczymy - zapewnił polityk, zapytany, czy wystąpienie prezydenta było jednorazowe, czy będzie on jeszcze uczestniczył w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.

Prowadzący Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24 Piotr Salak zapytał Pawła Szefernakera również o słowa Karola Nawrockiego, który w trakcie niedzielnej konwencji wyborczej powiedział, iż "jest decyzją pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego". To słowa wyciągnięte z kontekstu - odpowiedział polityk.

Ile kosztowała konwencja wyborcza w Łodzi? W ostatnich tygodniach podjęliśmy decyzję o tym, że stać nas na zorganizowanie konwencji, jak ta niedzielna w Łodzi. Wszystkie wydatki, które prowadzimy, są oparte o zbiórkę publiczną - odparł gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24.

Ostateczny koszt konwencji w Łodzi będę znał w przeciągu kilku godzin - dodał szef sztabu kandydata popieranego przez PiS Nawrockiego. Dopytywany, czy oscylował on w okolicy 1,5 mln zł, odparł: Mniej więcej takie są koszty tego typu wydarzenia.

"Trzeba pilnować tych wyborów"

Paweł Szefernaker w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 nie omieszkał zaatakować obecnie rządzących.

Jeszcze (...) przed objęciem władzy przez "koalicję 13 grudnia" nikt się nie spodziewał, że można wejść siłą do telewizji publicznej (...) i przestać nadawać w TVP. (...) Nikt się nie spodziewał, że można siłą wejść do prokuratury i wbrew obowiązującemu prawu, bez zgody prezydenta, odwołać prokuratora krajowego - powiedział, zapytany, co miał na myśli prezydent Andrzej Duda, mówiąc w Łodzi o zagrożonych wyborach.

Ta władza jest zdolna do wszystkiego. Widzimy, co się dzieje także geopolitycznie, chociażby w Rumunii. Widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość zostało przed kampanią pozbawione środków - wbrew decyzji Sądu Najwyższego. Ta władza nie wykonuje decyzji Sądu Najwyższego, w związku z tym są przesłanki ku temu, że trzeba jeszcze bardziej pilnować tych wyborów, żeby Polacy po prostu nie zostali okradzeni z tych wyborów przez obecną władzę - podkreślił.