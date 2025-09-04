Czy prezydent rozpycha się łokciami ws. polityki zagranicznej i wchodzi w kompetencje rządu? Czy MSZ powinno mieć przedstawiciela w gronie podróżujących z Karolem Nawrockim na zagraniczne spotkania? Czy dało się w Waszyngtonie wynegocjować więcej, a może zapewnienie o pozostaniu amerykańskich wojsk w Polsce to był jedyny cel prezydenta? O to m.in. zapytamy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Andrzeja Szejnę z Lewicy, byłego wiceministra spraw zagranicznych.

Andrzej Szejna / Michał Dukaczewski / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF FM poruszymy też temat słabych sondaży Lewicy, zapytamy, czy Prawo i Sprawiedliwość szuka w Sejmie potencjalnych koalicjantów.

Porozmawiamy też o umowie o wolnym handlu UE-Mercosur. Czy podczas głosowania w Parlamencie Europejskim będzie jednomyślność europosłów koalicji? A może to kolejny punkt zapalny między koalicjantami? Czy zaproszenie do G20 dla Karola Nawrockiego to sprawa jedynie prestiżowa czy może będzie to realny wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>