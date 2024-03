Bogdan Zalewski w porannym wtorkowym programie w Radiu RMF24 przeprowadzi wywiad z Sebastianem Kaletą - posłem Prawa i Sprawiedliwości oraz byłym sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sebastian Kaleta / Jakub Rutka / RMF FM

Głównym tematem rozmowy będą plany koalicji rządzącej co do Trybunału Konstytucyjnego. "Pakiet rozwiązań składa się z kilku aktów prawnych" - ogłosili rządzący.

Co na to opozycja? Czy widzi w tej sprawie jakiekolwiek pole do kompromisu? Czy też PiS stanie murem za Trybunałem Konstytucyjnym w obecnym kształcie? A jaką rolę w tym "zasadniczym" sporze odegra prezydent Andrzej Duda?

Bogdan Zalewski zaprasza we wtorek na Rozmowę o 7:00 w radiu RMF24.