"Nie ma bezpieczeństwa bez silnie rozwijającej się gospodarki. W 2015 roku premier Morawiecki obiecywał nam, że wówczas z poziomu 20 proc. inwestycji w stosunku do PKB zwiększy go do poziomu 25 proc., zakończył go na 16 proc. Chciałbym poczekać też na pełny raport z 2024 roku, bo podejrzewam, że zeszliśmy jeszcze nieco niżej" – powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Marek Sawicki.

Marek Sawicki / Jakub Rutka / RMF FM Gospodarz rozmowy Piotr Salak pytał swojego gościa, czy premier powinien się zaangażować w kampanię wyborczą. Poseł PSL odpowiedział, że premier powinien zająć się rządzeniem, jednak stwierdził także, że z pewnością włączy się on w kampanię, ponieważ jednym z kandydatów jest Rafał Trzaskowski. Finansowanie kampanii Szymona Hołowni Marek Sawicki przyznał, że posłowie PSL indywidualnie jeszcze nie wpłacają pieniędzy na kampanię Szymona Hołowni. Dodał, że zapewne Naczelny Komitet Wykonawczy w najbliższych dniach podejmie decyzję o współfinansowani tej kampanii. Jest umowa sprzed 2023 roku o wspólnych startach w tych wyborach i ta umowa nadal obowiązuje. (...) Na ile partie umówią się między sobą i jaki wkład finansowy i jaki budżet przygotują na kampanię Szymona Hołowni, to sam jestem ciekawy - powiedział Marek Sawicki.



