Bogdan Zalewski, który poprowadzi poranny poniedziałkowy program w internetowym Radiu RMF 24, zaprosił do rozmowy prof. Przemysława Czarnka, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra edukacji i nauki.

Przemysław Czarnek / Piotr Szydłowski / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24!

Ciekawe, jaką naukę opozycyjna obecnie partia wyciągnie z wyników wyborów samorządowych? Co jest do odrobienia, jakie zadania? Jaką lekcję cała klasa polityczna powinna wyciągnąć z najnowszego głosowania? Jak oceny z samorządowego egzaminu mogą wpłynąć na wyborczy test europejski, bo przed nami kolejna demokratyczna lekcja, elekcja do europarlamentu?

Odpowiedzi padną w rozmowie z byłym szefem MEN Przemysławem Czarnkiem. Zapraszamy!