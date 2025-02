Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 we wtorek będzie prof. Witold Orłowski, ekonomista, były doradca prezydenta RP.

Prof. Witold Orłowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Donald Trump nakłada cła na Meksyk, Kanadę i Chiny. Jak twierdzi, nie ominą też państw Unii Europejskiej. W jaki sposób wojna handlowa odbije się na portfelach Polaków? Zdrożeje energia, elektronika, samochody elektryczne produkowane w USA? Za co będziemy musieli zapłacić więcej? A może to szansa dla Europy? Czy na wojnie handlowej możemy tylko stracić czy może są scenariusze, które zakładają, że wyjdziemy z tego wzmocnieni ekonomicznie?

W jaki sposób odbije się to na samych Amerykanach? Donald Trump zakłada pewne gospodarcze perturbacje jak tymczasowy zastój w dostawach, ale jednocześnie twierdzi, że Amerykanie zrozumieją i wytrzymają niedogodności.

Zapytamy też o emerytury dzisiejszych trzydziesto- i czterdziestolatków. Ile trzeba dziś zarabiać, by otrzymać godną emeryturę? Z tajnego raportu ZUS wynika, że osoby samozatrudnione nie wypracują nawet minimalnej emerytury. Ile zatem będziemy musieli dokładać i czy nasza gospodarka udźwignie obciążenie? W jaki sposób i w co inwestować, by nie dopadło nas emerytalne ubóstwo? O to wszystko zapytamy naszego eksperta.

