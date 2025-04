Prof. Grzegorz Kołodko będzie gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Z byłym wicepremierem i ministrem finansów porozmawiamy m.in. o planie premiera Donalda Tuska na odbudowę polskiej gospodarki oraz gospodarczych posunięciach Donalda Trumpa. Zapytamy także o wydatki na zbrojenia.

Prof. Grzegorz Kołodko / Wojciech Olkuśnik / East News

Z prof. Grzegorzem Kołodko, ekonomistą, byłym wicepremierem i ministrem finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003, porozmawiamy o ogłoszonym przez premiera Donalda Tuska planie "nacjonalizacji" polskiej gospodarki. Z wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie poruszymy również temat gospodarczych decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

