Olsztyńska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi D. podejrzanemu o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęła kierująca motocyklem utytułowana pływaczka Justyna Burska. Do zdarzenia doszło w sierpniu zeszłego roku na skrzyżowaniu koło Różnowa.

Justyna Burska / Tomasz Waszczuk / PAP

Jak ustalono w śledztwie, kierujący toyotą Jacek D., dojeżdżając do skrzyżowania dróg Różnowo - Gady - Olsztyn - Barczewko znajdował się na drodze podporządkowanej. Przed wjazdem na skrzyżowanie nie zatrzymał się przed poziomym i pionowym znakiem "stop". Jadąca w tym czasie drogą z pierwszeństwem przejazdu motocyklistka uderzyła w bok jego samochodu. Doznała licznych obrażeń, na skutek których zmarła na miejscu zdarzenia.

Według prokuratury skrzyżowanie, na którym doszło do wypadku, było prawidłowo oznaczone, a warunki meteorologiczne dobre. Kierowca toyoty był trzeźwy.

Jackowi D. przedstawiono zarzut umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokuratura podała, że podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

"W złożonych wyjaśnieniach podał, iż za późno dostrzegł skrzyżowanie i znak +stop+. Podjął manewr hamowania, ale nie zdołał zatrzymać pojazdu przed skrzyżowaniem" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Prowadząca śledztwo w tej sprawie Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Wobec oskarżonego nie stosowano środków zapobiegawczych.

Justyna Burska miała 29 lat. Była wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w pływaniu, we wszystkich kategoriach wiekowych i rekordzistką kraju w stylu dowolnym. Brała także udział w imprezach rangi mistrzostw Europy i świata, w tym na wodach otwartych. W 2017 r. podczas MŚ w Budapeszcie zajęła 31. miejsce w wyścigu na 10 km na otwartym akwenie jeziora Balaton. Reprezentowała barwy UKS Konstantynów Łódzki i AZS UWM Olsztyn.

Po zakończeniu kariery pracowała w Olsztynie jako instruktor pływania; uczyła głównie dzieci.