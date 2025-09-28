Co dalej z przyszłością trenera reprezentacji siatkarzy Nikoli Grbicia? Jak brak awansu do finału ocenia szef polskiej siatkówki? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w poniedziałek w Rozmowie o 7:00 prezesa PZPS Sebastiana Świderskiego. Zapraszamy!

Sebastian Świderski, Prezes PZPS / Piotr Szydłowski / RMF24

Po półfinałowej porażce z Włochami męska reprezentacja w siatkówce zdobyła pierwszy w historii Biało-Czerwonych brązowy medal na mistrzostwach świata. Poza trzema złotymi krążkami (1974, 2014 i 2018), mają w swoim dorobku również dwa srebra (2006 i 2022).

Co dalej z przyszłością trenera reprezentacji siatkarzy Nikoli Grbica? Jak brak awansu do finału ocenia szef polskiej siatkówki? Czy po mistrzostwach świata na Filipinach powinno dojść do zmian w kadrze?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

