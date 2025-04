Dominikanin ojciec Paweł Gużyński będzie we wtorek gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Porozmawiamy o pontyfikacie papieża Franciszka i podejmowanych przez niego reformach w Kościele katolickim.

Paweł Gużyński / Grzegorz Michałowski / PAP

Z dominikaninem ojcem Pawłem Gużyńskim porozmawiamy o zmarłym w poniedziałek papieżu Franciszku. Zapytamy o to, co pozostanie z pontyfikatu papieża, o jego spuściznę oraz reformy podejmowane w Kościele katolickim.

