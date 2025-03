Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

/ Adam Burakowski / East News

W rozmowie padną pytania o relacje między resortem a Polską Akademią Nauk. W okresie szefostwa Dariusza Wieczorka projekt ustawy o PAN stał się zarzewiem konfliktu.

Posła Nowej Lewicy zapytamy też o to, czy uda się zwiększyć budżet na stypendia doktorskie.

Na rozmowę zapraszamy w środę tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

