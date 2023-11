Bogdan Zalewski prowadzący w środę od 6:00 poranny program na antenie i w Internecie, godzinę później rozpocznie wywiad z wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztofem Hetmanem. Nasz dziennikarz postawi swojemu rozmówcy pytania dotyczące aktualnych krajowych i unijnych zdarzeń politycznych.

Krzysztof Hetman / Marcin Obara / PAP

Co dalej z planami radykalnych zmian traktatów Unii Europejskiej, które już od miesięcy spędzają sen z powiek polityków Zjednoczonej Prawicy. "Jeśli ta reforma zostanie zrealizowana, to kraje członkowskie będą mieć mniej władzy, niż niemieckie landy" - oświadczył podczas debaty w Strasburgu eurodeputowany PiS profesor Ryszard Legutko. Głosowanie nad tym projektem odbędzie się w środę w Europarlamencie. Jak zagłosują ludowcy?

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział powołanie za tydzień - we wtorek komisji śledczej w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Do końca roku ma powstać komisja do zbadania "afery wizowej" oraz dotycząca stosowania inwigilacji, nazywana skrótowo komisją na temat "Pegasusa". Czy Polskie Stronnictwo Ludowe ma własną listę kandydatów, który w nich zasiądą?

We wtorek wybrano składy osobowe i przewodniczących stałych komisji sejmowych. Poseł Andrzej Grzyb z PSL został wybrany przewodniczącym sejmowej komisji obrony narodowej. Czy to sygnał, że ministrem obrony narodowej zostanie lider ludowców : Władysław Kosiniak Kamysz?

