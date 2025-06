"Będziemy na tym zarabiać" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 europoseł PSL, były minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, zapytany o lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w Kosmos. Polityk przypomniał, że polski astronauta przeprowadzi na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kilkanaście różnego rodzaju eksperymentów, a także "da impuls do tego, aby polskie firmy, które już istnieją na rynku, miały większe szanse rozwojowe".

W środę - w ramach misji Ax-4 - na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci Sławosz Uznański-Wiśniewski. Są pewne rzeczy, które powinniśmy kontynuować ponad podziałami politycznymi. Nie mam wątpliwości, że ta sprawa taką jest - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Hetman.

Przypomnę tylko, że jest to także wynik tego, iż powstała kiedyś Polska Agencja Kosmiczna. Powstała ona z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - dodał europoseł PSL, który w latach 2023-2024 pełnił funkcję ministra rozwoju i technologii.

Konflikt między działaczami Polski 2050 a ludowcami na Lubelszczyźnie

Gość Piotra Salaka został zapytany również o konflikt między działaczami Polski 2050 a ludowcami w województwie lubelskim. Byłem naprawdę zaskoczony informacją o takim stanowisku Polski 2050 w województwie lubelskim, ponieważ ja mam doskonałe relacje z członkami Polski 2050 - powiedział europoseł PSL.

Krzysztof Hetman o protestach wyborczych

Krzysztof Hetman odniósł się też do kwestii ponownego przeliczania głosów wyborczych i potencjalnych fałszerstw. Wszystkie protesty powinny zostać rozpatrzone przez Sąd Najwyższy. Każdy ma prawo do złożenia protestu i musi mieć poczucie sprawczości państwa, tego, że to państwo poważnie traktuje zapisy kwestii procedury związanej z wyłonieniem kandydata - powiedział były minister rozwoju i technologii.

To jest właśnie taka kwestia odpowiedzialności, aby nie rzucać pewnych oskarżeń w przestrzeń publiczną przez polityków, jeśli nie mamy na to dowodów. Od tego jest prokurator. Jeśli są dowody i przesłanki do tego, że mogło zostać popełnione przestępstwo fałszerstwo dotyczące liczenia tych głosów, to powinien zająć się prokurator - dodał.