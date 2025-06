"Zagłosujemy przeciwko wotum zaufania dla rządu Tuska. Jesteśmy partią opozycyjną. Ostatnie dni powyborcze pokazały, że nasza krytyka rządu okazała się słuszna. Myślę, że dyscyplina (co do głosowania - przyp. red.) nie będzie konieczna w tym sensie, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że jest to zły rząd. Koryciarstwo przeżarło naszą klasę polityczną" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł partii Razem Maciej Konieczny. Stwierdził też, że wyborców PO jest za mało, żeby wygrać kolejne wybory i że właśnie rosnąca w siłę Razem "jest w stanie powstrzymać pochód radykalnej prawicy".

Dzień po wyborach znany hejter pan Marcin Kopania dostaje stanowisko w Polskim Holdingu Nieruchomości. Córka polityka PSL zostaje wiceprezesem KGHM, a członek Lewicy dostaje stanowisko w Centralnym Ośrodku Informatyki. To koryciarstwo tak przeżarło naszą klasę polityczną, że są w stanie się powstrzymać do ostatniego dnia wyborów, po czym rzucają się na stołki. To nie jest polityka, jaką jesteśmy w stanie poprzeć - powiedział gość Piotra Salaka. Zachęcaliśmy, by jeszcze przed wyborami rząd wziął się do roboty, żeby zwołano dodatkowe posiedzenie Sejmu i rozwiązano chociaż jeden problem. Być może wynik wyborów byłby inny - dodał Maciej Konieczny. Poinformował, że Razem zagłosuje przeciwko wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Przeciwko rządowi i zarazem przeciwko skrajnej prawicy Do partii Razem w ciągu ostatnich miesięcy dołączyło 10 tys. osób. To dla nas duże wyzwanie, żeby wszystkich tych ludzi włączyć w nasze działania. Z nadzieją myślę o przyszłości partii i o kolejnych wyborach. Nie wydaje mi się, żeby się odbyły we wcześniejszym terminie, ale jesteśmy na to gotowi - powiedział gość Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Mamy do 2027 roku czas, żeby urosnąć w siłę, żeby nie spełnił się negatywny scenariusz i żeby Polską nie rządziła skrajna prawica - dodał. Prawda jest taka i to mówił Adrian Zandberg: jeżeli polityka nie wyjdzie poza swoje tory i dalej widzowie TVN będą się zwalczali z widzami Republiki, to nie ma szans wygrać tych wyborów, bo po prostu wyborców Platformy Obywatelskiej jest za mało. Razem jest w stanie powstrzymać pochód radykalnej prawicy - stwierdził Maciej Konieczny. Powiedział, że jego środowisko polityczne chce dalej zachęcać młodych ludzi do zaangażowania w politykę. Inaczej będziemy wciąż obserwować wojnę PiS z PO - ocenił. Nie podejrzewam, żeby rząd Konfederacji i PiS-u był lepszy. Dlatego nie byliśmy zainteresowani żadnym spotkaniem ws. rządu technicznego - powiedział polityk, dodając, że "obecny PiS" jest bardzo odległy od PiS-u za czasów Beaty Szydło. Dzisiejszy PiS prześciga się z Konfederacją i PO w obietnicach dotyczących obniżania podatków dla najbogatszych, a te propozycje społeczne są co najmniej skromne. PiS-owi jest dużo bliżej do Konfederacji niż Razem, nad czym ubolewam - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Maciej Konieczny.

