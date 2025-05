Karol Nawrocki zrobił test na narkotyki. Kandydat popierany przez PiS uległ presji? Czy doniesienia portalu Onet dotyczące przeszłości prezesa IPN negatywnie wpłyną na końcówkę kampanii prezydenckiej? Premier Donald Tusk ogłosił postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego CPK. Jak ten ruch ocenia były pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego? M.in. o to Piotr Salak zapyta posła PiS Marcina Horałę w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Marcin Horała, poseł PiS / Piotr Szydłowski / RMF24

Karol Nawrocki poddał się we wtorek testom na obecność narkotyków w organizmie. "Wynik oczywiście negatywny. Teraz kolej na Pana Rafała! Odwagi! Jak jest Pan czysty, to nie ma się czego bać!" - napisał na X. Kandydat popierany przez PiS uległ presji? Czy doniesienia portalu Onet dotyczące przeszłości prezesa IPN negatywnie wpłyną na końcówkę kampanii prezydenckiej?

Premier Donald Tusk ogłosił postępowanie na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego CPK. "W ciągu najbliższych godzin rozpocznie się postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na generalnego wykonawcę terminala pasażerskiego lotniska Centralnego Portu Komunikacyjnego" - przekazał we wtorek przed posiedzeniem rządu premier. Jak ten ruch ocenia Marcin Horała, były pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego?

