Czy politycy Koalicji Obywatelskiej są wściekli na sztabowców Rafała Trzaskowskiego? Czy kampania prezydenta Warszawy znalazła się w krytycznym stanie? W jaki sposób politycy KO planują przekonać wyborców Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna do głosowania na Trzaskowskiego. M.in. o to Piotr Salak zapyta Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej, w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Zapraszamy!

Krzysztof Kwiatkowski, senator KO / RMF24

Słuchaj Radia RMF24>>>

Przed nami gorące polityczne dni w kampanii wyborczej. Przed piątkową debatą Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego porozmawiamy z senatorem Krzysztof Kwiatkowskim z Koalicji Obywatelskiej czy politycy Koalicji Obywatelskiej są wściekli na sztabowców prezydenta Warsawy?

Czy kampania Trzaskowskiego znalazła się w krytycznym stanie? W jaki sposób politycy KO planują przekonać wyborców Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna do głosowania na Trzaskowskiego?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

