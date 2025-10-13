Roberta Kropiwnickiego zapytamy w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 m.in. o kryzys dotykający polskie kopalnie. Co dalej z tzw. ustawą górniczą? Kiedy wejdzie w życie podatek od wydobycia niektórych kopalin? Co z notyfikacją Umowy Społecznej dla górnictwa?
Piotr Salak zapyta swojego gościa o wyniki dot. spółek przemysłowych, które są dalekie od oczekiwań. Czy nastąpi poprawa?
