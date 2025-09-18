Jak zachować się w przypadku uruchomienia syren alarmowych? Co musimy wiedzieć o syrenach alarmowych i alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Kiedy są uruchamiane syreny alarmowe? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza. Zapraszamy!

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz / Albert Zawada / PAP

Z wiceszefem MSWiA porozmawiamy także o budowanie systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na szczeblu gminy oraz infrastrukturze schronowej w Polsce.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

