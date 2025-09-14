Na rynku, w samym sercu Lądka-Zdroju stanie nasze mobilne studio. O 7:00 Piotr Salak w radiu internetowym RMF24 porozmawia z Martą Adamus - nauczycielką, która widziała strach w oczach dzieci, z Radosławem Pasionkiem - dyrektorem szkoły, który musiał odbudować nie tylko mury, ale i wspólnotę, oraz z Marią Łukaszewską - hotelarką, która musi odbudowywać swój biznes od zera.

Wideo youtube

Zapytamy o pierwsze chwile po tragedii, o pomoc, o powrót do codzienności. Dziś Lądek-Zdrój znów zaprasza gości - cała infrastruktura hotelowa działa, a szlaki czekają na turystów. Wspólnie z naszymi rozmówcami będziemy zachęcać, by wracać w te piękne, choć doświadczone przez los miejsca.

Na rozmowę zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24 >>>