Jakie są konsekwencje międzynarodowe wydarzeń w Polsce? Czy nasi sojusznicy zareagowali właściwie? Jakiego wsparcia powinniśmy oczekiwać ze strony krajów Unii Europejskiej i USA? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Obrony Narodowej i szefowa polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Joanna Kluzik-Rostkowska / Piotr Mazur / RMF FM

Czy jesteśmy bezbronni wobec ataków na naszą infrastrukturę krytyczną? I czy ostatnie wydarzenia oznaczają eskalację wojny hybrydowej? Czy możliwy jest atak na porty lub wodociągi? Jak powinniśmy chronić obiekty infrastruktury strategicznej? Gdzie mamy słabe punkty? - o to w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF FM zapytamy Joannę Kluzik Rostkowską.

Porozmawiamy z nią także o wyborze Włodzimierza Czarzastego na stanowisko marszałka Sejmu. Czy szef Lewicy poradzi sobie z salą sejmową? Czy stanowisko marszałka wykorzysta do odbudowy zaufania do Lewicy? Co sądzi o awanturze, która rozpętała się w Sejmie przed jego wyborem?

Czy w polskim wojsku nadal uczą według podręczników z Grunwaldu? Tak mówili ukraińskiemu BBC News żołnierze, którzy przyjechali na szkolenia z Ukrainy do Polski. Na jakim poziomie są szkolenia w polskim wojsku i czy jesteśmy przygotowani na współczesną wojnę? O to zapytamy wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00