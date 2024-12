„Adwersarze z Rosji chcieliby zdestabilizować wybory w Polsce. Nie wiem, czy to są Rosjanie, ale to adwersarze stamtąd. Takie mamy informacje. Zależy im na tym, by w Polsce rozsyłać fałszywe informacje” – mówił Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski / Marcin Suchmiel / RMF FM "PiS za przekręty powinno zapłacić" Rozmowa zaczęła się od pytania o sytuację w PKW w kontekście doniesień o wprowadzeniu "trybu obiegowego" m.in. w sprawie subwencji dla PiS. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Gawkowski: Adwersarze z Rosji chcieliby zdestabilizować wybory w Polsce Jak bowiem ujawnił w TVN24 Ryszard Kalisz, przewodniczący PKW Sylwester Marciniak zarządził tryb obiegowy przyjęcia uchwał do poniedziałku do godz. 12. Chodzi o dziewięć uchwał PKW, w tym tę dotyczącą sprawozdania finansowego komitetu wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. Kalisz stwierdził, że przewodniczący PKW chce, aby uchwała, którą wcześniej odroczono, została w takim trybie przyjęta. Padło nawet określenie "wprowadzenia uchwały tylnymi drzwiami". Mam wrażenie, że PKW wytyczyła jasny kierunek i teraz decyzja powinna być prosta, PiS za przekręty dotyczące nadużywania publicznych pieniędzy powinno zapłacić - mówił Krzysztof Gawkowski. Zapytany o wątpliwości ws. Izby Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która orzekała w sprawie subwencji i kampanii wyborczej PiS, powiedział: Nie mam wątpliwości, że obecny skład Izby Nadzwyczajnej i jej całe powołanie nie powinno mieć miejsca, a jej decyzje nie mają statusu prawnego. Sąd Najwyższy ma możliwość orzekania w składach, w których nie ma sędziów dublerów - zaznaczył gość Tomasz Terlikowskiego. Kampania PiS była na sterydach. Prawo i Sprawiedliwość z pełną premedytacją wykorzystywało cały system państwa, szczególnie pieniądze budżetowe, po to, żeby wzmacniać się w wyborach. Robiło to przez media publiczne, instytucje państwa - wyliczał wicepremier. Czy grozi nam ingerencja w proces wyborczy? Tomasz Terlikowskiego zapytał ministra cyfryzacji o to, czy wybory w Polsce odbędą się w sposób uczciwy, czy nie jesteśmy zagrożeni scenariuszem rumuńskim? Przypomnijmy, Sąd Konstytucyjny Rumunii unieważnił wybory prezydenckie, stwierdzając, że antyzachodni nacjonalista Călin Georgescu, prowadził nieuczciwą kampanię, prawdopodobnie wspieraną przez Rosję. Głównym jej polem aktywności był TikTok. Czy taki przekręt da się powtórzyć w Polsce? - pytał gospodarz Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. W 2024 roku przygotowaliśmy się do wyborów samorządowych oraz europejskich, mając świadomość, że Polska jest najbardziej atakowanym państwem w Europie: pod względem dezinformacji i incydentów. Dzisiaj będziemy ten program rozszerzali - zapewnił wicepremier Gawkowski. Wskazał tutaj m.in. na audyt w Krajowym Biurze Wyborczym, współpracę z Państwową Komisją Wyborczą, a także partiami politycznymi. Na tą chwilę Polska jest dobrze przygotowana na sytuacje krytyczne - zapewnił Gawkowski. Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Wkrótce pojawi się tu pełne omówienie rozmowy. Opracowanie: Piotr Gądek