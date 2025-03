Czy Sławomir Mentzen z Konfederacji wejdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich? "Moim zdaniem nie, ale zrobi na pewno bardzo dobry wynik" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 były polityk tej partii Artur Dziambor. "PO i PiS mają bardzo silny, betonowy elektorat. Mimo ewidentnej słabości Karola Nawrockiego - to jest beznadziejny kandydat - jak dojdzie do głosowania, to Karol Nawrocki będzie miał ciut więcej od Sławomira Mentzena" - prognozował gość Piotra Salaka.

/ RMF FM >>>SŁUCHAJ RADIA RMF24<<< Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dziambor: Mentzen nie wejdzie do drugiej tury Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy



Opracowanie: Maciej Nycz , Natalia Nadolczak