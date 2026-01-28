Do końca stycznia właściciele nieruchomości muszą zgłosić informacje o wyrobach zawierających azbest. Za zignorowanie tego obowiązku grożą wysokie kary – nawet do 20 tysięcy złotych. Sprawdź, kogo dotyczy ten przepis, jak wygląda procedura oraz dlaczego azbest jest tak niebezpieczny dla zdrowia.

Zgłoszenie azbestu do 31 stycznia 2026 r. Kogo dotyczy obowiązek? Jakie grożą kary? / Shutterstock

Azbest był powszechnie stosowany w budownictwie do 1998 roku, dziś jest całkowicie zakazany.

Właściciele nieruchomości muszą corocznie zgłaszać obecność wyrobów azbestowych do końca stycznia.

Brak zgłoszenia grozi karą do 20 tys. zł.

Azbest - ukryte zagrożenie sprzed lat

Jeszcze kilka dekad temu azbest był materiałem powszechnie stosowanym w polskim budownictwie. Doceniano jego wytrzymałość i odporność na ogień - z azbestu produkowano pokrycia dachowe, izolacje czy rury. Popularny eternit pokrywał dachy tysięcy domów, a wyroby z azbestu znajdowały się niemal w każdym zakątku kraju.

Dziś wiemy, że azbest to niebezpieczny wróg zakamuflowany na posesjach i w budynkach. Jego włókna, choć niewidoczne, mogą po latach prowadzić do poważnych chorób, w tym nowotworów. Nic dziwnego, że produkcja i stosowanie azbestu zostały w Polsce zakazane już w 1998 roku.

Termin zgłoszeń coraz bliżej - sprawdź, czy musisz złożyć deklarację

Polskie prawo nakłada na właścicieli domów i innych nieruchomości obowiązek corocznego zgłaszania informacji o wyrobach zawierających azbest. Taki obowiązek dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, a także innych podmiotów posiadających takie wyroby na swojej posesji. Dokumenty należy złożyć do 31 stycznia każdego roku w urzędzie miasta lub gminy.

Brak zgłoszenia może słono kosztować - kary administracyjne sięgają nawet 20 tysięcy złotych! To ostatni moment, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny oraz sąsiadów.

Azbest - dlaczego jest tak groźny?

Azbest to grupa minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. W przemyśle wykorzystywano go ze względu na odporność na wysoką temperaturę i korozję. Niestety, cienkie włókna azbestowe mają właściwości rakotwórcze. Największe niebezpieczeństwo pojawia się podczas uszkodzenia, łamania lub cięcia materiałów zawierających azbest - wtedy do powietrza przedostają się mikroskopijne włókna.

Wdychanie ich może prowadzić do tzw. azbestozy, przewlekłych chorób płuc, a nawet nowotworów. Co gorsza, objawy mogą pojawić się dopiero po 10, 20, a nawet 40 latach od ekspozycji! Dlatego tak ważne jest, by nie usuwać azbestu na własną rękę i korzystać wyłącznie z usług wyspecjalizowanych firm.

Usuwanie azbestu - procedury i zakazy

W Polsce obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego usuwania azbestu. Demontaż, transport i utylizację tego niebezpiecznego materiału mogą przeprowadzać wyłącznie wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne uprawnienia i sprzęt. Prace prowadzi się na mokro, by ograniczyć pylenie, a odpady trafiają na specjalne składowiska.

Naruszenie tych przepisów grozi nie tylko poważnym zagrożeniem dla zdrowia, ale także wysokimi karami finansowymi - zarówno dla właścicieli, jak i wykonawców.

Azbest wciąż obecny na polskich posesjach

Choć produkcja i stosowanie azbestu są zakazane od lat, w Polsce nadal znajduje się kilkanaście tysięcy ton wyrobów zawierających tę substancję. Rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada, że do końca 2032 roku wszystkie wyroby azbestowe znikną z polskich gospodarstw.

Do tego czasu właściciele nieruchomości muszą corocznie inwentaryzować obecność azbestu i zgłaszać ją do odpowiednich urzędów. Samorządy i Główny Inspektorat Sanitarny regularnie przypominają o tym obowiązku.