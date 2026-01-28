Do końca stycznia właściciele nieruchomości muszą zgłosić informacje o wyrobach zawierających azbest. Za zignorowanie tego obowiązku grożą wysokie kary – nawet do 20 tysięcy złotych. Sprawdź, kogo dotyczy ten przepis, jak wygląda procedura oraz dlaczego azbest jest tak niebezpieczny dla zdrowia.
- Azbest był powszechnie stosowany w budownictwie do 1998 roku, dziś jest całkowicie zakazany.
- Właściciele nieruchomości muszą corocznie zgłaszać obecność wyrobów azbestowych do końca stycznia.
- Brak zgłoszenia grozi karą do 20 tys. zł.
- Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl
Jeszcze kilka dekad temu azbest był materiałem powszechnie stosowanym w polskim budownictwie. Doceniano jego wytrzymałość i odporność na ogień - z azbestu produkowano pokrycia dachowe, izolacje czy rury. Popularny eternit pokrywał dachy tysięcy domów, a wyroby z azbestu znajdowały się niemal w każdym zakątku kraju.
Dziś wiemy, że azbest to niebezpieczny wróg zakamuflowany na posesjach i w budynkach. Jego włókna, choć niewidoczne, mogą po latach prowadzić do poważnych chorób, w tym nowotworów. Nic dziwnego, że produkcja i stosowanie azbestu zostały w Polsce zakazane już w 1998 roku.
Polskie prawo nakłada na właścicieli domów i innych nieruchomości obowiązek corocznego zgłaszania informacji o wyrobach zawierających azbest. Taki obowiązek dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, a także innych podmiotów posiadających takie wyroby na swojej posesji. Dokumenty należy złożyć do 31 stycznia każdego roku w urzędzie miasta lub gminy.
Brak zgłoszenia może słono kosztować - kary administracyjne sięgają nawet 20 tysięcy złotych! To ostatni moment, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny oraz sąsiadów.
Azbest to grupa minerałów naturalnie występujących w przyrodzie. W przemyśle wykorzystywano go ze względu na odporność na wysoką temperaturę i korozję. Niestety, cienkie włókna azbestowe mają właściwości rakotwórcze. Największe niebezpieczeństwo pojawia się podczas uszkodzenia, łamania lub cięcia materiałów zawierających azbest - wtedy do powietrza przedostają się mikroskopijne włókna.
Wdychanie ich może prowadzić do tzw. azbestozy, przewlekłych chorób płuc, a nawet nowotworów. Co gorsza, objawy mogą pojawić się dopiero po 10, 20, a nawet 40 latach od ekspozycji! Dlatego tak ważne jest, by nie usuwać azbestu na własną rękę i korzystać wyłącznie z usług wyspecjalizowanych firm.
W Polsce obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego usuwania azbestu. Demontaż, transport i utylizację tego niebezpiecznego materiału mogą przeprowadzać wyłącznie wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne uprawnienia i sprzęt. Prace prowadzi się na mokro, by ograniczyć pylenie, a odpady trafiają na specjalne składowiska.
Naruszenie tych przepisów grozi nie tylko poważnym zagrożeniem dla zdrowia, ale także wysokimi karami finansowymi - zarówno dla właścicieli, jak i wykonawców.
Choć produkcja i stosowanie azbestu są zakazane od lat, w Polsce nadal znajduje się kilkanaście tysięcy ton wyrobów zawierających tę substancję. Rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu zakłada, że do końca 2032 roku wszystkie wyroby azbestowe znikną z polskich gospodarstw.
Do tego czasu właściciele nieruchomości muszą corocznie inwentaryzować obecność azbestu i zgłaszać ją do odpowiednich urzędów. Samorządy i Główny Inspektorat Sanitarny regularnie przypominają o tym obowiązku.