Gościem Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Michał Dworczyk - obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, a niegdyś m.in. szef kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Z naszym gościem porozmawiamy m.in. o kampanii wyborczej; zapytamy, czy "ustawki" pogrążą Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Michał Dworczyk / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Jak Michał Dworczyk ocenia sondaż Opinia24 dla RMF FM , w którym prowadzi Rafał Trzaskowski? Czy podziela pomysły Karola Nawrockiego na politykę zagraniczną? Jak na kampanię wyborczą wpłynęły debaty? Czy to dobra decyzja, aby Jacek Saryusz-Wolski został głównym doradcą kandydata popieranego przez PiS? Jak były wiceszef MON, bo takie stanowisko Michał Dworczyk też pełnił, ocenia słowa Karola Nawrockiego, że nie zgodzi się na przystąpienie Ukrainy do NATO? Czy elektorat Konfederacji zdecyduje się poprzeć kandydata popieranego przez PiS? Jak ocenia słowa Jacka Kurskiego, który zapowiedział dziennikarzom, że wróci do TVP? O tym wszystkim porozmawiamy z Michałem Dworczykiem.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>