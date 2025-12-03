W jakim stanie jest polskie górnictwo? Czy spółki węglowe są dobrze zarządzane? Jak pomóc polskim kopalniom? Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie Jarosław Zagórowski, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego oraz były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jarosław Zagórowski / Kasia Zaremba / PAP

Słuchaj Radia RMF24>>>

4 grudnia górnicy obchodzą Barbórkę. Część z nich z tej okazji otrzyma nagrody, jednak w niektórych spółkach będą one mniejsze. Tylko 30 procent należnej Barbórki otrzymają pracownicy JSW. Spowodowane to jest trudną sytuacją finansową spółki. Co dalej z JSW? Jak pomóc tej spółce?

Czy Sejm do końca roku zdąży uchwalić ustawą górniczą? Co ona zmieni w funkcjonowaniu górniczych spółek? Nowe prawo miało umożliwić m.in. samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze i wprowadzić pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikację RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj Radia RMF24>>>