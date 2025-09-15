Gościem w Rozmowie o 7:00 będzie Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Wiceszefową sejmowej komisji obrony narodowej zapytamy m.in. o to, czy alerty RCB działają prawidłowo. Czy wiemy, jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Dlaczego nie mamy sprawnej obrony antydronowej i jak szybko można to zmienić?

Joanna Kluzik-Rostkowka / Adam Burakowski / East News

Piotr Salak zapyta swojego gościa także o sprawy międzynarodowe. M.in. o wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie i Paryżu oraz manewry Zapad 2025. Czy prezydent Trump zwodzi Europę? Czy jest jakakolwiek szansa na to, że USA nałożą poważne sankcje na Rosję? I dlaczego amerykański prezydent mówił o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony "pomyłka"?

Czy komisji pegasusowej uda się w końcu przesłuchać Zbigniewa Ziobrę? Dlaczego prace komisji trwają tak długo?

