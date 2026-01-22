W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 zapytamy Wojciecha Koniecznego o nowe rozporządzenie dotyczące tworzenia w miejsce likwidowanych oddziałów położniczych punktów porodowych z dyżurującą położną.

Wojciech Konieczny będzie gościem Piotra Salaka / Jakub Rutka / RMF FM

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24

Czy takie miejsca będą bezpieczne dla rodzących kobiet? Co w razie komplikacji? Ile porodówek w najbliższym czasie będzie zlikwidowanych?

Właśnie dobiegł końca pilotażowy program "Dobry posiłek w szpitalach". Proponowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia nowa stawka żywieniowa będzie o 4,50 zł niższa niż ta obowiązująca w czasie programu. Czy utrzymanie dotychczasowego poziomu jakości posiłków przy takim finansowaniu będzie możliwe?

W piątek Sejm zajmie się w pierwszym czytaniu "ustawą antyalkoholową". Jakie są szanse na uchwalenie nowego prawa?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Słuchaj rozmowy w Radiu RMF24