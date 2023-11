"Jeżeli aspiruje się do funkcji marszałka to powinno się znać regulamin Sejmu, przepisy, w oparciu o które Sejm funkcjonuje. Marszałek Hołownia ewidentnie narusza regulamin. Opiera się na jakichś interpretacjach prawników, których sobie przyprowadził" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM I Radiu RMF24 rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. "Doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o sposób prowadzenia obrad w polskim parlamencie. Scenę polityczną zaczynamy zamieniać na scenę kabaretową pod kierunkiem pana Hołowni" - ocenił.

Rafał Bochenek / Piotr Szydłowski / RMF FM Rafał Bochenek w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak idzie jego partii szukanie sejmowej większości, która poparłaby nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Zapewnił wymijająco, że rozmowy toczą się kuluarowo, ale nie jest w nie bezpośrednio zaangażowany. Dajmy czas politykom, niech popracują w kuluarach - mówił Bochenek. Wielu polityków - zwłaszcza tych prawicowych, przywiązanych do tradycyjnych wartości patriotycznych - w kuluarach mówi, że woleliby tworzyć większość sejmową z Prawem i Sprawiedliwością. Zdają sobie sprawę, że gdyby na sali plenarnej diametralnie zmienili zdanie, który rząd mają poprzeć, mogliby zostać zaatakowani przez establishment medialny - tłumaczył rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Opracowanie: Maciej Nycz