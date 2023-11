Mijający rok obfitował w mocne przejścia skalne i alpinistyczne. Krakowski Festiwal Górski to okazja do podsumowania tych wydarzeń, spotkań z ich bohaterami oraz dyskusji na temat tego, gdzie leży wartość wspinania. To także okazja dla miłośników gór do spotkania z ludźmi gór, obejrzenia filmów górskich i zakupu książek o tematyce górskiej. Festiwal odbędzie się w ICE Kraków w dniach 2-3 grudnia br.

/ Materiały prasowe

Film



Międzynarodowy Konkurs Krakowskiego Festiwalu Górskiego to od 21 lat jedna z najważniejszych pozycji przyciągających uczestników krakowskiego Festiwalu. W tym roku na liście są 33 filmy górskie, wśród których na szczególną uwagę zasługują filmy prezentujące sylwetki wspinaczy, jak DNA, Edlinger. Freedom At His Fingertips, Daddy (Tatka), Headjam, Rakchham, Bridge Beetwen Worlds, Resistance Climbing czy Still Alive.

Bohaterem tego ostatniego jest kolejny i wyjątkowy gość festiwalu, Klaas Willems. To wspinacz, któremu oprócz cyfry przyszło zmagać się z ciężkimi chorobami. Jego historia odsłania wartość wspinania na zupełnie innym poziomie.

Nie zabraknie filmów ekologicznych jak The High Life: The Final Season of Chamonix’s Oldest Refuge (film konkursowy) i Vanishing Lines. Tematy górskie i wysokogórskie pojawią się również na wielkim ekranie. Wśród reprezentantów tego gatunku na szczególną uwagę zasługują filmy: Captains On El Cap, Inussuk, Droga do domu, Deepfreeze Directissime Walk, Pioneers, With Peter Moser, Seventh Direction, Burning The Flame, Nuptse, Silent Escape, Klątwa Góry, Śladami pierwszych zdobywców, Z góry widać lepiej, Wanda Rutkiewicz. Opowieść o kobiecie niezwykłej, Edge of Reason.

Laureatów poszczególnych kategorii wybierze jury w składzie - Rosanna Stedile, Bartek Bargiel, Franciszek Berbeka i Leszek Dawid.

Spotkania



Gwiazdy tegorocznego festiwalu to przede wszystkim Chris Sharma, Seb Berthe i Edu Marin, którzy tak bardzo inspirują środowiska wspinaczy na całym świecie. Oprócz tego, solidnych wrażeń z całą pewnością dostarczą uczestnikom Wadim Jabłoński i Maciej Kimel, którzy wytyczyli w tym roku nową drogę w Himalajach Rolwalingu oraz Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira, którzy weszli na Annapurnę i Dhaulagiri.

Z kolei Adam Bielecki i Mariusz Hatala opowiedzą o wyprawach-próbach na nowej drodze północno-zachodnią ścianą Annapurny i trudnej akcji ratunkowej, w której tam uczestniczyli. Szczytu nie zdobyli, ale uratowali człowieka - to ważny przyczynek do dyskusji na temat wartości w górach.





/ Materiały prasowe

Piotr Krzyżowski zdobył w tym roku swój piąty ośmiotysięcznik. Wspina się bez dodatkowego tlenu i wsparcia Szerpów, jednak drogami normalnymi, na których działają wyprawy komercyjne. Reprezentantką podejścia rekordowo-komercyjnego podczas KFG będzie Dorota Rasińska-Samoćko, która ma na koncie 11 szczytów Korony. W 2022 roku weszła aż na 7 z nich. W tym roku zdobyła Dhaulagiri, Manaslu (po raz drugi) i Cho Oyu. Wspina się z użyciem tlenu z butli oraz w towarzystwie Szerpów.

O tych odmiennych podejściach do wspinania w górach najwyższych rozmawiać będą na panelu w sobotę Krzysztof Wielicki, Andrzej Bargiel, Adam Bielecki, Dorota Samoćko-Rasińska, Wadim Jabłoński i Piotr Krzyżowski, zaś rozmowę poprowadzi Oswal Rodrigo Pereira.

Będą też wspomnienia, o tych co odeszli. Rozmowa-wspomnienie o Kacprze Tekielim, w której udział wezmą Justyna Kowalczyk-Tekieli, Andrzej Bargiel, Janusz Gołąb, Maciek Ciesielski i Piotr Sułowski, odbędzie się w sali głównej, w sobotę o godzinie 18:30.

/ Materiały prasowe

Literatura

W piątek 1 grudnia odbędzie się rozgrzewka przedfestiwalowa. W księgarnio-kawiarni podróżniczej Bonobo o godzinie 18:00 spotkamy się z Anną Solską-Mackiewicz, autorką książki Tomek, mój wszechświat. Wspomnienie o Tomaszu Mackiewiczu. O 19:30 odbędzie się rozmowa z literaturoznawczynią, dr Anną Pigoń: Zbrodnia, romans i urwisko - nowe trendy w literaturze górskiej.

Sobota (1.12.2023) w ICE Kraków, będzie dniem poświęconym literaturze w ramach cyklu "Co czytają ludzie gór (i nie tylko)", które stało się już stałym punktem programu KFG. Tym razem o ciekawych książkach i swoich literackich fascynacjach opowiedzą himalaistka, żeglarka i podróżnicza Monika Witkowska, zapalony czytelnik i bibliofil Janusz Majer, redaktor naczelny "Taternika" Maciej Kwaśniewski, Andrzej Mecherzyński-Wiktor, mistrz wspinania, filozofii i znawca muzyki, oraz Beata Słama - pani od kultury na KFG.

Wydawałoby się, że o TOPR napisano już prawie wszystko, a jednak nie. A dowiecie się o tym na spotkaniu z autorami przeciekawej książki Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (1909-2009), Pauliną Nowak-Szuster i Gabrielem Szusterem.

Za sprawą Mario Corradiniego i Krzysztofa Wielickiego przeniesiemy się do Nepalu, po czym wraz Moniką Witkowską ruszymy z karawaną pod K2. Właśnie wydała książkę poświęconą tej górze, a na spotkaniu opowie nam o swoich planach, nowych wyzwaniach, porozmawiamy też o dramatycznych wydarzeniach, jakie rozgrywały się w tym roku w górach wysokich, kwestiach etycznych i o tym, czym jest himalaizm, a czym turystyka wysokogórska.

/ Materiały prasowe

Literacką niedzielę na KFG otworzy spotkanie zatytułowane "Tatry - perła czy produkt", a okazją do niego jest książka Mateusza Waligóry i Darka Jaronia "Tatrzańskie opowieści".

Oprócz autorów naszymi gośćmi będą Anna i Stefan Krupowie prowadzący schronisko Roztoka, Justyna Żyszkowska z obserwatorium meteorologicznego na Kasprowym Wierchu i były dyrektor TPN i przewodnik tatrzański Paweł Skawiński.

Na koniec wielka postać polskiego alpinizmu i himalaizmu. Nie ulega wątpliwości, że Januszowi Kurczabowi należała się solidna biografia. Napisania jej podjęli się Włodzimierz Porębski i Wojciech Fusek, a nosi tytuł "Kurczab. Szpej, szpada i tajemnice. Niezwykłe Życie Janusza Kurczaba" - rozmowę z nimi poprowadzi Bartek Dobroch.