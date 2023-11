Porozumienie między Izraelem i Hamasem zostało przedłużone do czwartku. We wtorek zostaną uwolnieni kolejni zakładnicy przetrzymywani w Strefie Gazy. Rząd Izraela otrzymał listę osób, które ma wypuścić Hamas. Serwis informacyjny Axios poinformował nieoficjalnie, że znalazło się na niej dziesięć nazwisk.

Jak poinformował portal Times of Israel, rozejm, który pierwotnie, zgodnie z porozumieniem między rządem Izraela a Hamasem, miał obowiązywać do wtorku, został przedłużony o dwa dni - do czwartku, by umożliwić uwolnienie kolejnych około 20 zakładników.

W zamian za uwolnionych w poniedziałek 11 zakładników Hamasu z izraelskich więzień wypuszczono 33 Palestyńczyków - ogłosiła w nocy z poniedziałku na wtorek izraelska służba więzienna. To już czwarta tura wymiany zakładników na więźniów w ramach trwającego rozejmu.

Przedłużony rozejm daje nadzieję kolejnym zakładnikom

Od piątku, gdy weszło w życie porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, Hamas wypuścił już łącznie 69 zakładników, głównie kobiet i dzieci. W zamian Izrael zwolnił z więzień 150 Palestyńczyków, głównie kobiet i osób niepełnoletnich, spośród których wiele było przetrzymywanych bez postawienia formalnych zarzutów - podkreśla stacja CNN.



Władze Izraela zatwierdziły tymczasem listę 50 następnych palestyńskich kobiet, które mogą zostać wypuszczone z więzień, jeśli Hamas uwolni kolejnych zakładników - ogłosiło we wtorek nad ranem biuro premiera Benjamina Netanjahu.



Ministerstwo spraw zagranicznych Kataru - jednego z mediatorów w negocjacjach - ogłosiło w poniedziałek, że rozejm, który miał się pierwotnie zakończyć tego dnia, został przedłużony o kolejne dwa dni. Wcześniej źródła zbliżone do Hamasu informowały, że grupa może wypuścić kolejnych 20-40 zakładników.



Nowe wiadomości o uprowadzonym Polaku

Porwany 7 października przez terrorystyczny Hamas historyk Alex Dancyg, mający podwójne, izraelskie i polskie obywatelstwo, żyje i czuje się nieźle - poinformował portal 7Israel. Dancyg przekazał wiadomość rodzinie przez zwolnioną w poniedziałek zakładniczkę.



75-letni historyk został uprowadzony z domu w kibucu Nir Or w czasie ataku Hamasu na Izrael.



Dancyg dostaje leki, które musi brać systematycznie od czasu wszczepienia bajpasów - przekazał jego zięć Jaron Maor. Zwolniona zakładniczka twierdzi, że historyk wygłasza wykłady dla kilku współwięzionych Izraelczyków z tego samego kibucu.



Kiedy usłyszeliśmy, że daje wykłady, zaczęliśmy się śmiać - powiedział Maor. Jest ekspertem, uwielbiał wykładać nam, póki nie mieliśmy już tego tak dosyć, że chcieliśmy uciekać od stołu. A teraz dokąd mają uciec jego słuchacze? - dodał zięć historyka.



Rodzina porwanego przekazała, że po tej informacji pojawił się cień nadziei, że ich bliski ocaleje.



7 października bojownicy Hamasu uprowadzili do Strefy Gazy około 240 osób, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze.

Według portalu Times of Israel po uwolnieniu czterech grup zakładników w rękach Hamasu pozostaje dziewięcioro izraelskich dzieci, w tym zaledwie 10-miesięczny Kfir Bibas i jego 4-letni brat Ariel. Najmłodszy porwany zakładnik ma 10 miesięcy, najstarszy przekroczył 85 lat.