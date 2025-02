"Energia w Polsce jest droga przede wszystkim dlatego, że się opiera na węglu kamiennym, to jest dzisiaj chyba najdroższe paliwo, jakie możemy sobie wyobrazić. To jest wieloletnia niechęć do jakiegokolwiek reformowania górnictwa węglowego" – powiedział prof. Marek Belka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24. Jednocześnie stwierdził, że nie sądzi, iż ceny energii można byłoby zmienić z dnia na dzień.