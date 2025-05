Odbudowa finansów publicznych i kwestie bezpieczeństwa

W dalszej części rozmowy poruszono też temat deficytu budżetowego i wydatków socjalnych. Kierwiński zapewnił, że rząd dąży do przywrócenia stabilności finansów publicznych, nie ograniczając przy tym wydatków społecznych.

Musimy spokojnie, nie ograniczając tego, co zostało dane, co jest dla ludzi bardzo istotne, czyli kwestię wydatków społecznych, przywrócić stabilność wydatków publicznych. Jeżeli chodzi o transfery socjalne nie możemy ich ograniczyć z jednego powodu: jesteśmy słownymi politykami, którzy powiedzieli podczas kampanii wyborczej, że nic co dane nie zostanie zabrane. To jest kwestia wiarygodności - mówił Marcin Kierwiński, minister ds. odbudowy po powodzi z Koalicji Obywatelskiej.

Na tym nie będziemy oszczędzać - dodał. Mamy bardzo dobre wskaźniki jeśli chodzi o tempo rozwoju na tle państw europejskich. Jeżeli chodzi o innowacyjność polskiej gospodarki. To są aspekty, które będą wpływały na stabilność finansów publicznych po jakimś czasie - mówił Kierwiński.



