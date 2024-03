Gościem poniedziałkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie minister w kancelarii prezydenta RP Wojciech Kolarski. Zapytamy między innymi o zaplanowaną na najbliższy tydzień wspólną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Waszyngtonie. Co mogą osiągnąć wspólnie głowa polskiego państwa i szef rządu? Czy pomogą przekonać republikanów do odblokowania w Kongresie pakietu pomocy dla Ukrainy?

Porozmawiamy ponadto o tym, czy wojska NATO powinny pomóc Ukrainie wygrać wojnę z Rosją. O takiej możliwości od kilku tygodni mówi prezydent Francji Emmanuel Macron.

Z ministrem Kolarskim omówimy także sprawy krajowe. Co z ustawą dotyczącą tzw. pigułki dzień po i jakie są możliwości poparcia przez prezydenta Dudę liberalizacji przepisów aborcyjnych?

