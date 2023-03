„Dochodzimy do apogeum” zakażeń koronawirusem. Dziś to 3661 przypadków – mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM minister Adam Niedzielski. Na uwagę dziennikarza RMF FM, że trzy lata temu, gdy tych zakażeń dziennych było o wiele mniej, rząd przygotowywał wybory kopertowe, szef resort zdrowia opowiadał: „Warunki są nieporównywalne. Niewiele wiedzieliśmy o tym wirusie i traktowaliśmy go jako wielki znak zapytania. Byliśmy populacją nieprzygotowaną, a teraz 90. proc. ludzi ma przeciwciała”.

Terminarz NFZ fikcją? Niedzielski: Nie ma innego wiarygodnego systemu Karolina Bereza / RMF FM

Nawiązując do danych o 25 mln niewykorzystanych dawkach szczepionki przeciw Covid-19, rozmówca RMF FM przyznaje, że "to jest rzeczywiście problem". "Mamy spór z firmą Pfizer dot. dostaw szczepionek przeciwko Covid-19, który próbujemy rozwiązać na poziomie KE, bo to Komisja negocjowała zakupy. Oczekujemy redukcji dostaw" - mówił minister zdrowia. Niedzielski przyznawał też, że zainteresowanie szczepieniami jest w Europie bardzo małe, a europejskie instytucje epidemiczne - co jest dla niego zaskoczeniem - nie zachęcają do przyjmowania kolejnych dawek. "Perspektywa jest taka, że trzeba agresywnie rozmawiać z firmami farmaceutycznymi o tym, żeby doszło do reedukacji. Firmy zasłaniają się tym, że kontrakty są zawarte, że trzeba spełniać swoje zobowiązania" - powiedział. Terminarz NFZ fikcją? "System informowania o najbliższym możliwym terminie w specjalistyce jest skonstruowany w ten sposób, że raz na tydzień świadczeniodawcy deklarują, kiedy mają najbliższy wolny termin" - bronił systemu szef MZ - "To jest duży system raportowania przez wszystkie przychodnie specjalistyczne. Nie ma innego wiarygodnego systemu". Kiedy dziennikarz RMF FM Robert Mazurek przytaczał konkretne przykłady, kiedy terminarz NFZ pokazywał dostępną wizytę za kilka miesięcy, Adam Niedzielski ripostował: "Pan przedstawia stronniczy obrazek rzeczywistości". "Zakresem odpowiedzialności ministra zdrowia są leki refundowane. My pilnujemy, żeby dostępność leków w sensie finansowym miała znaczenie" - tak szef resortu zdrowia komentował podwyżki cen leków, dostępnych w aptekach bez recepty. Wkrótce więcej na ten temat.