"Opozycja chce wywrócić stolik, przy którym toczyliśmy negocjacje z KE ws. ustawy o Sądzie Najwyższym"- mówi gość Porannej rozmowy w RMF FM senator PiS Stanisław Karczewski. Jak zaznacza, to ustawa, która ma odblokować pieniądze dla Polski. "Ja zawsze głosowałem w interesie Polski, a opozycja głosuje w swoim interesie" - podkreśla. Jednym z tematów rozmowy była też drożyzna, galopująca inflacja oraz rosnące raty kredytów.

"Wiem, że jest drogo. Robię zakupy, wiem, ile co kosztuje" - tłumaczy Stanisław Karczewski. Pytany o zarobki ( senator PiS zarabia około 37 tysięcy złotych miesięcznie) - poranny gość RMF FM odpowiada: mam sporo kredytów. "Mam w dobrym banku, nie są to duże zwyżki ale są" - mówi.



W odpowiedzi, że 37 tysięcy złotych to nie jest częsta pensja w Polsce, Stanisław Karczewski odpowiada: dużo pracuję.



"Uwielbiam pracę lekarza, pracuję dla idei, pracuję w soboty i w niedziele. Ale nie po to, żeby zarabiać. Jest za mało lekarzy" - tłumaczy. Jednocześnie podkreśla: nigdy nie żałowałem lekarzom. "Jako młody lekarz zarabiałem bardzo słabo. Chodziłem do szpitala, żeby się nauczyć".



Gość Roberta Mazurka twierdzi też, że "kredyty nie zdrożały o 100 proc. we wszystkich bankach". "W 2020 r. płaciłem 1775 złotych raty kredytu hipotecznego. W tej chwili płacę 1954 złotych".