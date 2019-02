Napięty kalendarz był powodem, dla którego prezydent Andrzej Duda nie spotkał się z protestującymi wczoraj rolnikami – poinformował w Porannej rozmowie w RMF FM Błażej Spychalski. „Proszę pamiętać, że informacja o tym, że protestujący będą chcieli się spotkać z panem prezydentem pojawiła się zdaje się dzień czy dwa dni wcześniej” – mówił rzecznik prezydenta.

Gość Marcina Zaborskiego zwrócił też uwagę, że protestujący spotkali się z szefową kancelarii prezydenta. " To była bardzo dobra rozmowa, ponad dwugodzinna, bardzo merytoryczna, więc wydaje mi się, że przedstawiciel protestujących był bardzo zadowolony" - stwierdził Spychalski.

"Pojawiła się taka informacja ze strony prezesa NBP, że będzie zabiegał o spotkanie z panem prezydentem. Myślę, że tak. To zupełnie naturalne, że prezes NBP umocowany konstytucyjnie chce się spotkać z panem prezydentem, omówić różne kwestie" - tak na pytanie czy prezydent spotka się z szefem NBP powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Błażej Spychalski.

Rzecznik prezydenta dopytywany, czy prezydent spotka się z kimś jeszcze, by omówić sprawę ustawy o jawności zarobków w NBP, stwierdził: "Z całą pewnością ta sprawa wymaga szerokiego omówienia, bo z jednej strony mamy coś, co jest kluczowe w całej tej sprawie, czyli jawność. Pan prezydent mówił o tym wielokrotnie, że nie widzi przeciwwskazań, żeby zarząd i najważniejsze osoby w NBP ujawniły swoje zarobki, bo to jest instytucja publiczna. Z drugiej strony mamy inne kwestie, które jak rozumiem prezes NBP chce omówić"

Marcin Zaborski, RMF FM: Nagroda do odebrania, pan prezydent Andrzej Duda, zwyciężył w plebiscycie pod hasłem "Klimatyczna bzdura roku", a chodzi o jego słowa, że użytkowanie węgla i opieranie na nim bezpieczeństwa energetycznego nie stoi w sprzeczności z ochrona klimatu. Gratulować chyba nie będę.

Błażej Spychalski: Wie pan takie nagrody to ja rozumiem, że różne środowiska próbują coś na tym ogrywać, na tej sprawie.

Środowiska naukowe, przyznaje tę nagrodę, bo to jest portal naukaokilmacie.pl organizator tego plebiscytu. Portal, który przygotowali naukowcy.

Gratuluję, bardzo dziękuję, że się panowie naukowcy zebrali i debatowali o ważnej sprawie dla Polski, spawie polskiej energetyki. Sprawie jak polska energetyka wygląda dzisiaj od czego jest uzależniona, na czym bazuje.

A pan prezydent mógłby się spotkać z tymi naukowcami, bo w radzie naukowej tego portalu jest kilkunastu fachowców od klimatu, od tego co się dzieje w ramach ocieplenia klimatu. Pan prezydent mógłby się z nimi spotkać?

Prezydentura Andrzeja Dudy jest niezwykle aktywna i niezwykle otwarta na różne środowiska. Jeśli środowisko zacnych naukowców z doświadczeniem, z pomysłami - przede wszystkim będzie potrzebowało spotkania z panem prezydentem, to wykluczyć tego nie można.

A Pan prezydent nie potrzebuje takiego spotkania?

Pan prezydent ma przede wszystkim grono świetnych współpracowników - z jednej strony ministrów doradców, z drugiej strony Narodową Radę Rozwoju, gdzie świetni fachowcy - także fachowcy od spraw klimatycznych, także od energetyki zasiadaj i panu prezydentowi doradzają.

Jeśli naukowcy będą potrzebowali takiego spotkania to pan prezydent się spotka, tak pan powiedział. No właśnie jakie obowiązki nie pozwoliły wczoraj panu prezydentowi spotkać się z rolnikami, którzy potrzebowali takiego spotkania?

Ale rolnicy spotkali się w Kancelarii prezydenta. Od początku była informacja, że pan prezydent ze względu na bardzo napięty kalendarz... takiej możliwości nie da się przewidzieć z dnia na dzień. Proszę pamiętać, że informacja o tym, że protestujący będą chcieli się spotkać z panem prezydentem, pojawiła się dzień czy dwa...

Po koniec stycznia panie ministrze.

