"Putina mogą powstrzymać jedynie Rosjanie. Trzeba dotrzeć do Rosjan z informacją, że Putin rozpoczął wojnę z braterskim narodem. Trzeba wykorzystać to, co Putin opowiadał swojemu społeczeństwu, które żyje odcięte od świata zewnętrznego, informacyjnego. To jest maszyna propagandowa" - tak w specjalnym wydaniu Porannej rozmowy w RMF FM mówił Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziś w nocy Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę.

REKLAMA