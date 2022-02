"Błąd jest bardzo poważny w naszej ocenie, od połowy 2020 r. sygnalizowaliśmy, co szykuje Unia, jak de facto próbuje oszukać Polskę. Okazało się, że nie mamy weta i nie mamy pieniędzy. Uważam osobiście, że w tej sprawie w gronie osób, które prowadzą polską politykę europejską, winno dojść do przetasowań personalnych" - tak wczorajszy wyrok TSUE komentował w Porannej rozmowie w RMF FM Sebastian Kaleta. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił polską skargę dotyczącą nowego mechanizmu łączącego fundusze europejskie z poszanowaniem praworządności.

Robert Mazurek dopytywał wiceministra sprawiedliwości o to, czy jego zdaniem do dymisji powinien podać się minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański. Uważam, że tak - stwierdził Kaleta. Popełnił gigantyczne błędy, rekomendował scenariusze, które się nie sprawdziły. Natomiast to nie są decyzje Sebastiana Kalety. Moja ocena działalności pana ministra jest negatywna, mówię to z wielką przykrością - dodał wiceszef resortu sprawiedliwości.

Padło też pytanie o wczorajsze słowa lider Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, który mówił o "historycznym błędzie premiera" w kontekście wyroku TSUE. Czy to oznacza, że Mateusz Morawiecki powinien odejść? Umowa koalicyjna, która nas wiąże z PiS, jest taka, że PiS samodzielnie wskazuje premiera. To jest dyskusja, która powinna się odbyć w PiS, jeśli miałaby się toczyć. Natomiast nie oznacza to, że jako koalicjant nie możemy prezentować swojego zdania, tym bardziej, że nie jest tajemnicą, że proponowaliśmy inne rozwiązania niż te, które wybrał premier - stwierdził Kaleta.

Przekonujemy pana premiera Jarosława Kaczyńskiego do tego, żeby zmienić kierunek tej polityki, bo widzimy, jakie są skutki. Jarosław Kaczyński nie prowadził negocjacji, zatwierdzał politycznie to, co z Brukseli przywoził Mateusz Morawiecki - mówił wiceminister sprawiedliwości.