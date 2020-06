„Ja bym przeprosił, trzeba się tutaj absolutnie precyzyjnie wypowiadać (…) Powinno się rzeczywiście za to przeprosić, chociaż ja mam świadomość, co miał na myśli. Odnosił się nie do wszystkich, odnosił się do tych, którzy zachowują się obscenicznie, ale zabrzmiało to tak, jak zabrzmiało. Trzeba wyjść z tego i powiedzieć: przepraszam, wyraziłem się nie tak jak trzeba" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

