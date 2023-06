Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie politolog, specjalista od spraw międzynarodowych - prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski. Porozmawiamy m.in. o Rosji - jak funkcjonuje i jak stara się wpływać na sytuację w innych państwach. Czy w Polsce są agenci albo tzw. pożyteczni idioci Kremla? Gdzie ich szukać?

Przemysław Żurawski vel Grajewski / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Zapytamy także, dlaczego rosyjskie służby nie rozpoznały prawidłowo nastrojów i postaw w Ukrainie. Czy to wywiad nie spełnił swojego zadania, czy też Władimir Putin jest oszukiwany przez swych współpracowników?

