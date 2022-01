„Prawda jest niesłychanie prozaiczna. Tekst ja napisałem w niedzielę rano. O siódmej wsiadłem do samochodu i wracałem z urlopu. Zajęło to kilkadziesiąt godzin, bo daleko, a potem trwała dyskusja nad cyzelowaniem słów” – tak prof. Andrzej Horban w Porannej rozmowie w RMF FM odpowiedział na pytanie o doniesienia wskazujące, że nie chciał opublikowania stanowiska Rady Medycznej przy premierze w sprawie słów małopolskiej kurator oświaty o szczepieniach. Stanowisko zostało opublikowane w poniedziałek. Rada twierdzi w nim, że „negowanie wartości szczepień przeciw Covid-19 jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych”. „Podtrzymujemy tę opinię, to jest jasne i klarowne, ponieważ szczepienia mają podstawową rolę w zapobieganiu nieszczęściu, jaką jest choroba i śmierć (…). Jeżeli ktoś wypowiada się o szczepieniach negatywnie, to zaczyna podważać politykę państwa. Osoba taka nie powinna pełnić funkcji publicznych. To jasna opinia Rady” – zaznaczył.

