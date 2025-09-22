"Jeśli wojskowi uznają, że obecne procedury są zbyt skomplikowane, utrudniają szybką reakcję, być może trzeba je zmienić" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński, pytany, czy powinniśmy zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które naruszają przestrzeń powietrzną NATO. Polityk PiS-u zaznaczył, że w takich sytuacjach trzeba reagować "adekwatnie i zdecydowanie", aczkolwiek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Estońskie służby poinformowały, że w piątek rano trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju i pozostawały tam przez ok. 12 minut. Myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.

Po tym zdarzeniu w niektórych krajach pojawiły się głosy, by zestrzeliwać rosyjskie samoloty, które naruszają przestrzeń powietrzną państw członkowskich NATO. O tę kwestię pytany był w Porannej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński. Są w tym zakresie bardzo konkretne procedury - przypomniał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Z tego co pamiętam, to wygląda mniej więcej tak, że jeśli coś obcego wlatuje na nasze terytorium, należy to przechwycić. Oznacza to, że nasz albo sojuszniczy statek powietrzny powinien mieć kontrolę nad tym, gdzie on (obcy samolot - przyp. red.) się udaje, wydawać mu polecenia, żeby opuścił terytorium albo zmusić do lądowania. Jeśli poleceń nie wykonuje, to wtedy jest oczywiście procedura - jeśli jest zagrożenie - zestrzelenia - wyjaśnił.

Jeśli wojskowi uznają, że obecne procedury są zbyt skomplikowane, utrudniają szybką reakcję, być może trzeba je zmienić. (Należy) reagować adekwatnie, zdecydowanie - podkreślił, dodając, że musimy być gotowi na powtarzające się rosyjskie prowokacje.

Rozmówca Tomasza Terlikowskiego stwierdził, że gdyby rosyjski samolot zostałby zestrzelony zgodnie z procedurami, to nie widzi powodu, dla którego którykolwiek z naszych sojuszników, w tym Stany Zjednoczone, miałby protestować. Tomasz Terlikowski przytoczył niedzielne słowa Donalda Trumpa, który oświadczył , że Stany Zjednoczone pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja. To bardzo dobry sygnał - ocenił Paweł Jabłoński.

Należy przywrócić obowiązkową służbę wojskową?

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że chce tego 50,5 proc. badanych. Paweł Jabłoński nie uważa, by był to dobry pomysł. Nie dlatego, że jestem przeciwnikiem obowiązkowej służby wojskowej. (...) Ja uważam, że powinniśmy mieć powszechne, masowe i dobrowolne szkolenia wojskowe - zaznaczył.

Przypomniał, że pół roku temu mówił o tym w Sejmie premier Donald Tusk. Polityk PiS poinformował, że złożył w tej sprawie interpelację poselską, w której zadał pytanie, co dzieje się z programem dobrowolnych szkoleń wojskowych. Przyznał, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi.

Czy Polska powinna zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją?

Paweł Jabłoński, niegdyś wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Zjednoczonej Prawicy, był również pytany o stosunki dyplomatyczne z Rosją. Przyznał, że "są takie momenty", kiedy uzasadnione jest ich całkowite zerwanie. My utrzymywaliśmy na bardzo niskim poziomie te stosunki - przypomniał, informując, że nie zerwano ich ze względu na potrzebę ochrony polskich obywateli w Rosji.

Dzisiaj ta polityka jest mniej więcej kontynuowana, aczkolwiek - szczerze mówiąc - uważam, że należy się zastanowić np. nad tym, czy ambasada rosyjska nie powinna być przeniesiona w jakieś mniej reprezentacyjne miejsce - powiedział. To po prostu rzecz niewłaściwa, żeby państwo, które jest do nas wrogo nastawione, miało ambasadę w miejscu sąsiadującym bezpośrednio z kancelarią premiera, Ministerstwem Obrony Narodowej, Belwederem - dodał.

Dopytywany, co musiałoby się stać, żeby Polska zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją, polityk odparł, że momentem, w którym należałoby rozważyć taki krok, byłby ewentualny atak na nasze terytorium skutkujący ofiarami śmiertelnymi.

