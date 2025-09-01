Czy Polska wprowadzi podatek cyfrowy od zysków wielkich korporacji? Co ze spodziewanym odwetem prezydenta USA Donalda Trumpa? Czy Nowa Lewica zgodzi się, by świadczenie 800 plus było dostępne tylko dla pracujących obywateli Ukrainy? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji z Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji / Mikołaj Poruszek / RMF24

Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad wprowadzeniem podatku cyfrowego, który ma być wymierzony głównie w zagraniczne giganty technologiczne, jak Google czy Meta. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział nałożenie dodatkowych ceł na kraje, które posiadają podatek cyfrowy. Czy mimo tego Polska wprowadzi podatek od zysków wielkich, międzynarodowych korporacji? Co ze spodziewanym odwetem prezydenta USA?

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelę o pomocy obywatelom Ukrainy. Zapowiedział własną inicjatywę legislacyjną. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Czy Nowa Lewica zgodzi się, by świadczenie 800 plus było dostępne tylko dla pracujących obywateli Ukrainy?

