Czy polscy żołnierze powinni zostać wysłani na Grenlandię? Czy Donald Trump wepchnął "na minę" prezydenta Karola Nawrockiego, zapraszając go - obok Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenki - do Rady Pokoju? Czy dla PiS lepiej, by Zbigniew Ziobro został na Węgrzech? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS, szefa klubu PiS, byłego wicepremiera i ministra obrony narodowej. Zapraszamy!

Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS, były wicepremier, szef MON / Mikołaj Poruszek / RMF24

Byłego wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka zapytamy o komentarz do środowego wystąpienia Donalda Trumpa w szwajcarskim Davos. Czy Donald Trump wepchnął "na minę" prezydenta Karola Nawrockiego, zapraszając go - obok Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki - do Rady Pokoju?

Porozmawiamy także o przyszłości NATO w kontekście wypowiedzi Donalda Trumpa o Grenlandii. Czy polscy żołnierze powinni zostać wysłani na Grenlandię? W rozmowie nie zabraknie polskiej polityki.

