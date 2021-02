Paweł Kukiz w Porannej rozmowie w RMF FM zdradził, że jego zdaniem Szymon Hołownia nie jest zagrożeniem dla systemu czy którejkolwiek partii: „Nad czym ubolewam, bo gdyby Szymon Hołownia wystąpił z postulatami nadania władzy obywatelom, a przynajmniej zwiększenia roli obywateli we władzy, czy kontroli nad władzą w trakcie kadencji, gdyby taki komunikat głosił, to ja bym do tego Szymona pojechał natychmiast”. Poseł poinformował, że nie prowadził żadnych negocjacji w sprawie stworzenia wspólnego koła z Polską 2050 i jednocześnie zadeklarował: "Jeśli Szymon Hołownia do programu swojego ugrupowania wpisze te postulaty, które dają obywatelom przynajmniej kontrolę nad władzą w trakcie kadencji Sejmu, to jestem otwarty na każde rozmowy".

