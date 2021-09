"Zorientowałem się, że źle zagłosowałem" - mówi Paweł Kukiz pytany o to dlaczego w połowie sierpnia zagłosował razem z PiS ws. ustawy lex TVN. Jak dodał: to jest cała filozofia. Za ustawą głosowało 223 posłów Prawa i Sprawiedliwości, dwóch posłów niezrzeszonych oraz trzech posłów Kukiz’15.

Paweł Kukiz: Cały ten Sejm funkcjonuje jak dom dla obłąkanych Karolina Bereza / RMF FM

Chodzi nie tylko o Pawła Kukiza, ale też Jarosława Sachajko oraz Stanisława Żuka. Przeciw było 216 posłów.



Paweł Kukiz w emocjonalnym wystąpieniu w Porannej rozmowie w RMF FM zaznaczył, że po tym głosowaniu wylała się na niego fala hejtu.



Paweł Kukiz poparł lex TVN, ale wcześniej głosował za odroczeniem obrad Sejmu. Pytany, jak to możliwe, tłumaczył, że na sali sejmowej było głośno a on się pomylił, bo od początku był za nowelizacją ustawy medialnej.



"Cały ten sejm funkcjonuje jak dom dla obłąkanych" - powiedział. Powtórzył, że on i dwójka jego posłów "pomyliła się" w czasie głosowań w Sejmie. W efekcie doprowadziło to do reasumpcji głosowania: "Tak naprawdę chodziło o obalenie rządu, a nie o żadne przerwy czy cokolwiek" - stwierdził nasz gość.



"Jest pewna hierarchia wartości. Jeżeli przez to głosowanie miały paść moje postulaty, szansa na ich uchwalenie, na normalne funkcjonowanie Sejmu to trzeba było zrobić wszystko, żeby ta szansa nie padła i to jest cała filozofia" - dodał.



Głosowanie Kukiza z Prawem i Sprawiedliwością reguluje umowa, którą obie partie podpisały. Polega ona na tym, że partie będą głosować nad danymi ustawami.





"Nie interesują mnie synekury"

"Wielokrotnie mówiłem, że nie interesują mnie żadne stanowiska, żadne synekury, nie biorę subwencji" - powiedział Paweł Kukiz. "Umawiałem się z Kaczyńskim, że jeśli podbierze mi jakiegoś posła to nie będzie mógł liczyć na mój głos".

"Jestem otwarty na referendum w takich sprawach, które przykrywają ważne sprawy takie jak podatki. Zróbmy referendum w sprawach światopoglądowych" - stwierdził gość Roberta Mazurka.



"Na jesień powinna zostać uchwalona ustawa o sędziach pokoju" - zapowiedział Paweł Kukiz. Równie ważna jest dla niego ustawa antykorupcyjna, która powinna zostać głosowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu w połowie września.



"Ograniczy ona w dużej mierze korupcję w Polsce" - zapewnia gość Roberta Mazurka. Zdaniem Pawła Kukiza ustawa jest niezbędna i powinna zostać uchwalona w poprzednich kadencjach.



"Na palcach jednej ręki można policzyć posłów, których rodzina nie jest zatrudniona w spółkach komunalnych lub spółkach Skarbu Państwa" - podkreślił Paweł Kukiz.



Robert Mazurek: Wchodzi pan do rządu? Podobno będzie rekonstrukcja.

Paweł Kukiz: Absolutnie nie interesują mnie żadne stanowiska w rządzie, żadne spółki Skarbu Państwa, żadne synekury. Podobnie powiedziałem partnerom z którymi współpracowałem przez ten czas, że jakiekolwiek stanowiska mnie nie interesują. Interesują mnie tylko i wyłącznie pro-obywatelskie ustawy.

Skoro głosują pan tak jak PiS, to czy jest pan w koalicji z PiS-em?

Nie głosuję cały czas tak jak PiS. Mamy umowę z PiS na Polski Ład i na sprawy personalne. Mam też mimo wszystko jakiś wpływ na konsultacje czy modyfikacje przy chociażby Polskim Ładzie. Jest tam kwota wolna od podatku wynosząca 30 tysięcy złotych. Projekt tej ustawy składaliśmy już w ubiegłej kadencji. Wtedy zostało to odrzucone, teraz zostało to uwzględnione.

Pytanie jest inne. Nie czy Polski ład jest dobry czy zły. Ale jeżeli głosuje pan tak jak PiS w najważniejszych sprawach to czy nie powinien pan wejść do rządu? Może poseł Sachajko powinien zostać ministrem On by bardzo chciał.

Przy rozmowach z PiS, kiedy padały sugestię, żebym wziął współodpowiedzialność za państwo, powiedziałem, że jeżeli któryś z moich posłów da się skusić stanowiskiem ministra czy wiceministra to mogą zabrać do siebie tego posła a na mój głos nie mają co liczyć.

Umówił się pan z Kaczyńskim, że nie będzie panu podbierał posłów.

Ja się nie umawiałem z Kaczyńskim, że nie będzie mi podbierał posłów, tylko umawiałem się z nim, że jeśli takiego posła mi podbierze, to nie ma co liczyć na mój głos.

To do tego samego się sprowadza.

Może.

Jak by nie patrzeć na sejmową arytmetykę to posłów Kukiz’15 od waszej czwórki, czasami trójki bo poseł Tyszka głosuje jak chce, ale dobrze od trzech i pół waszych posłów zależy sejmowa większość.

Tak jest.

To pan powinien teraz powiedzieć żądam stanowiska wicepremiera, żądam wpływu na to , na to i na tamto.

Jeżeli ta rozwrzeszczana, hejtująca mnie opozycja rzeczywiście chodzi jej o dobro Polski, jeżeli pan Tusk komunikuje, że pierwsze co zrobi to związki partnerskie, to w tej chwili możemy rozpisać referendum wspólnie z opozycją oraz z trzema posłami Kukiz’15, które przedyskutuje sprawy światopoglądowe. Chodzi o naukę religii w szkołach, związki partnerskie i na bazie wyniku referendum - bo to naród przede wszystkim powinien się określić - napisać ustawę w danej kwestii. A jeśli marszałek Witek ustawę taką będzie mroziła, to wtedy możemy porozmawiać o odwołaniu marszałek Witek.



Pan teraz składa propozycję opozycji: zróbmy referendum ws. związków partnerskich.

Zróbmy referendum w sprawach takich, które ciągle przykrywają sprawy podatków, czy inne ważne sprawy.

Wkrótce cała rozmowa